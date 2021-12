Anticipi Serie A: vince la Juventus, pari Atalanta

Negli anticipi della diciannovesima giornata di Serie A, la Juventus vice contro il Cagliari, l’Atalanta pareggia contro il Genoa

Sorriso a metà. Negli anticipi della diciannovesima giornata di Serie A, la Juventus vice contro il Cagliari mentre l’Atalanta non riesce a sfondare il muro Genoa.

Per i bianconeri a firmare il successo contro i rossoblù ci pensato Kean e Berdardeschi (che in campionato non segnava da luglio 2020) con un gol per tempo. I neroazzurri di Gasperini invece pareggiano senza reti nella trasferta di Marassi con Duvan Zapata uscito alla soglia della fine del primo tempo per infortunio