Anniversario primo scudetto, una medaglia speciale per celebrare l’impresa: l’iniziativa del club biancoceleste

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno realizzato un’iniziativa per celebrare il 50° anniversario del primo scudetto. Infatti, sarà realizzata una medaglia in argento vivo, che rappresenterà gli eroi di quell’impresa e i loghi passati e presenti della società biancoceleste.

Saranno disponibili 1974 pezzi, come l’anno della vittoria, che saranno disponibili per l’acquisto da domani 13 maggio sul portale e-commerce ipzs.it e dal 26 maggio sui canali ufficiali della Lazio, fino ad esaurimento scorte.