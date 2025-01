Anniversario Lazio, festa in Piazza della Libertà: i tifosi fanno così gli auguri per i 125 anni alla loro squadra – VIDEO

Anniversario Lazio, in occasione della festa per i 125 anni del club i tifosi omaggiano il club con cori e canti a riguardo: i dettagli

Il 9 Gennaio non sarà mai un giorno qualunque per la Lazio, visto che si festeggiano i 125 anni del club biancoceleste. In occasione dei festeggiamenti per il club capitolino a piazza della Libertà i tifosi cantano e intonano cori come dimostra il seguente video pubblicato sui social