Anna Falchi esulta: «Grande Lazio!» – FOTO

Dopo la vittoria della Lazio in rimonta contro il Torino ecco l’esultanza di Anna Falchi sui social: il post

Una vittoria importantissima quella di questa sera per la Lazio di mister Inzaghi. Vittoria in rimonta contro il Torino, come quella contro la Fiorentina. Al termine del match ecco le parole di Anna Falchi.

«Sono un po’ distratta da altre cose in questo periodo, ma attenta tifosa della mia amata Lazio. E dopo 2 vittorie di seguito, non posso rimanere indifferente ed eccomi qui, fedele alla mia sciarpa e ai miei follovers! Grande Laziooooooo!!!».