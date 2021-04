Allenamento Verona: esercitazioni tecnico tattiche in vista della Lazio

Allenamento Verona, prosegue la settimana di avvicinamento alla Lazio: la squadra di Juric si è allenata oggi con esercitazioni tecnico tattiche

Il Verona si è ritrovato oggi Sporting Center ‘Paradiso’ per proseguire la preparazione del match contro la Lazio, in programma domenica al Bentegodi.

In tarda mattinata, la squadra si è ritrovata sul campo per svolgere – come si legge sul sito ufficiale della società gialloblu – le seguenti attività: riscaldamento incentrato sull’attivazione ed esercitazioni tecnico-tattiche.

Cetin, Favilli e Viera hanno svolto invece un lavoro differenziato; mentre si sono rivisti in gruppo Kalinic e Gunter.