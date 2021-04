Allenamento Milan, squadra subito al lavoro. Chi recupera per la Lazio

Le ultime dall’allenamento del Milan, subito al lavoro dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Pioli spera nel recupero di Ibrahimovic contro la Lazio

Subito al lavoro la squadra di Mister Pioli per preparare la gara in trasferta contro la Lazio. Lavoro di scarico in palestra per i titolari scesi in campo mercoledì sera a San Siro. Lavoro sul campo per il resto del gruppo tra cui anche Ismael Bennacer. Assenti Ibrahimovic e Theo Hernandez ancora alle prese con noie muscolari.

Dopo l’attivazione e alcuni esercizi di mobilità, il programma della seduta odierna ha visto lo svolgimento di esercitazioni basate su duelli e conclusioni. La seduta è terminata con la classica partitella su campo ridotto.