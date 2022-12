Allenamento Lazio: si rivede Patric, out Basic

La Lazio ha svolto questa mattina il primo allenamento della giornata: Patric di nuovo in gruppo, out Basic

La Lazio è scesa in campo questa mattina in quel di Formello per svolgere la prima seduta di giornata. Pesante lavoro atletico per la squadra: l’obiettivo è rimettere benzina nelle gambe per affrontare la dura seconda parte di stagione.

In gruppo si è rivisto Patric, assente ieri per problemi intestinali. Il centrale, così come Gila e Marcos Antonio, ha saltato solo la parte atletica. Out Basic, febbricitante. Come ieri pomeriggio, lavoro differenziato in palestra per Romagnoli. Sarri non vuole correre alcun rischio. Per quanto riguarda Milinkovic e Vecino, entrambi eliminati dal Mondiale, si deciderà solo domenica se aggregarli al ritiro di Belek in Turchia oppure lasciarli a Formello per svolgere lavoro a parte. Si replica nel pomeriggio.