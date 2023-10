Allenamento Lazio, seduta tattica pomeridiana: il report della sessione di allenamento

Pomeriggio di lavoro in quel di Formello, per la Lazio di Maurizio Sarri, in vista di quella che sarà la sfida contro l’Atalanta.

Ecco il report ufficiale del club sulla sessione:

COMUNICATO- Allenamento pomeridiano per la Lazio, che si è allenata presso l`S.S. Lazio Training Center a partire dalle ore 16:30. Al termine di una fase di riscaldamento atletico, gli uomini di Sarri hanno effettuato un ampio lavoro tattico in vista della gara in casa contro l’Atalanta, in programma domenica 8 ottobre, alle ore 15:00.