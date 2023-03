Allenamento Lazio: seduta di scarico dopo l'AZ. Casale...

La Lazio ha svolto oggi un allenamento di scarico dopo la gara contro l’AZ in Conference League: il punto su Casale

La Lazio è tornata in campo in quel di Formello per una seduta di scarico dopo la gara persa ieri in Conference League contro l’AZ Alkmaar. Palestra per coloro che sono scesi in campo dal primo minuto più Romagnoli, entrato ad inizio ripresa. Lavoro tecnico e tattico sul campo per gli altri.

Non destano preoccupazione le condizioni di Casale, uscito ieri per un fastidio muscolare dovuto ad un problema alla rotula. A Bologna dovrebbe esserci anche se la coppia difensiva titolare dovrebbe essere quella composta da Patric e Romagnoli. Ancora ai box Immobile: difficilissimo pensare ad un recupero per il derby del 19 marzo.