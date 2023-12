Allenamento Lazio, seduta di ripresa a Formello: il report della sessione di allenamento pomeridiano

Pomeriggio di allenamento per la Lazio di Sarri in quel di Formello, già al lavoro per preparare la trasferta di Empoli.

Ecco il report della sessione:

«Allenamento di ripresa per la Lazio che questo pomeriggio è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00.Archiviato il consueto riscaldamento atletico, i biancocelesti hanno effettuato un lavoro di potenziamento atletico, seguito da una serie di partitelle a campo ridotto che hanno concluso la seduta. Gli uomini di Sarri torneranno in campo domani dalle ore 15:00»