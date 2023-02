Allenamento Lazio: Sarri ha le idee chiare in vista del Verona

La Lazio ha svolto questa mattina il classico allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani col Verona: Sarri ha le idee chiare

Giornata di rifinitura per la Lazio di Maurizio Sarri in vista della sfida di domani contro il Verona al Bentegodi.

Sarri ha le idee chiare sulla formazione: davanti a Provedel ci saranno Casale e Romagnoli al centro della difesa con Marusic e Hysaj (favorito su Lazzari e Pellegrini) sulle fasce. A centrocampo torna Milinkovic con Cataldi e Luis Alberto mentre Immobile verrà confermato al centro dell’attacco con ai suoi lati Felipe Anderson e Zaccagni, in vantaggio su Pedro. Sarri vuole sfruttare lo spagnolo a gara in corso. L’unico assente è Radu per uno stiramento tra primo e secondo grado.