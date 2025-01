Allenamento Lazio: prove tattiche per Baroni in vista del derby della Capitale. Il report

Allenamento Lazio: le ultime novità in vista del Derby della Capitale. Il report

In casa Lazio in vista del derby Baroni fa scattare le prove tattiche con i calciatori a disposizione, la formazione che presenterà alla gara ricalcherà quasi per intero l’undici schierato nel big match con l’Atalanta. Un solo cambio previsto, il ritorno di Isaksen al posto di Tchaouna. Il resto delle scelte non è in discussione.

Vecino e Pedro sono out. L’uruguaiano ne avrà fino a marzo inoltrato. Anche lo spagnolo non recupererà in tempo dalla lesione di basso grado al muscolo semimembranoso della coscia destra. Qualche chance di recupero (ridotta) ce l’ha Noslin, bloccato dal trauma contusivo-distorsivo rimediato al Via del Mare.