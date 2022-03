Allenamento Lazio, Radu in dubbio per il Venezia. Lazzari rivede il gruppo

Allenamento Lazio, Lazzari torna ad allenarsi in gurppo anche se solo per una parte di sefuta. Radu rischia di saltare il Venezia: le ultime

Continua la settimana d’avvicinamento al Venezia, ma soprattutto continua il lavoro di Manuel Lazzari. Il ragazzo si è rivisto oggi in gruppo per svolgere solo parte della seduta d’allenamento: sarà valutato ancora nei prossimi giorni, ma si candida almeno per un posto in panchina. Notizie poco buone arrivano invece da Radu, il fastidio al tallone non lo molla e oggi ha svolto solo parte della sessione, dopo un lavoro personalizzato. Cataldi, invece, punta a rientrare direttamente per il derby del 20 marzo.

Sarri dovrà rimaneggiare quindi la difesa, spostando Patric sulla destra a chiudere la linea composta da Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. Un occhio sarà inevitabilmente anche sui diffidati: il mister non vuole fare calcoli, ma non può non pensare che Pedro, Zaccagni e lo stesso Luiz Felipe siano in diffida…