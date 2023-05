Allenamento Lazio: la seduta dei biancocelesti a 2 giorni dalla trasferta contro l’Udinese. Ecco il report dell’allenamento odierno della squadra di Sarri

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica l’allenamento di oggi della squadra in vista della sfida di domenica contro l’Udinese. Vecino si è allenato in gruppo, gli altri due registi no. Cataldi ci prova per la Cremonese, il recupero non è però certo. Marcos Antonio, invece, è alle prese con i dolori alla caviglia sinistra. Il recupero dell’uruguaiano, quindi, diventa una necessità assoluta: si piazzerà tra Milinkovic e Luis Alberto, al momento non ci sono altre scelte. Buone notizie sul fronte Marusic, il giocatore è finalmente tornato a lavorare coi compagni. Lazzari e Pellegrini sperano in una chance (Hysaj dovrebbe giocare) quanto Pedro nel tridente offensivo, lo spagnolo ha dato segnali confortanti nell’ultima gara, sta provando a insidiare la maglia di Felipe Anderson o Zaccagni. Il comunicato:

COMUNICATO– «Allenamento pomeridiano per la squadra che questa mattina è scesa in campo, presso il Centro Sportivo di Formello, a partire dalle ore 16:30. Dopo una prima fase di attivazione atletica, il gruppo biancoceleste ha lavorato su un`ampia fase tattica in vista della partita di domenica in casa dell`Udinese. La seduta è poi proseguita con una partitella a campo ridotto, prima di concludersi con una serie di palle inattive a favore e a sfavore»