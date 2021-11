Allenamento Lazio: Immobile verso il ritorno, problemi per Pedro

Allenamento per la Lazio in vista della sfida di giovedì contro la Lokomotiv Mosca. Ciro Immobile dà rassicurazioni, segnali negativi da Pedro

Lazio in campo nel pomeriggio per preparare la sfida contro la Lokomotiv Mosca. Ciro Immobile ha dato dei segnali rassicuranti, segnando 4 gol nelle sfide conclusive dell’allenamento. Ora a Sarri la decisione in vista del match di Europa League di giovedì. Ok Acerbi, che ieri non si era allenato, e anche Milinkovic. Da valutare invece Pedro.

Secondo giorno senza allenarsi con il gruppo per lo spagnolo, messo fuori causa da un problema alla schiena. La sua presenza contro la Lokomotiv è in dubbio e la sua situazione verrà chiarita domani.