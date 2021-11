Allenamento Lazio: Immobile stringe i denti, recuperato Zaccagni

Alla viglia della sfida contro la Salernitana la Lazio ha svolto lavoro di rifinitura a Formello: Zaccagni recuperato, Immobile stringe i denti

A formello è tempo di rifinitura. Metà allenamento per Immobile, dovrebbe comunque farcela di nuovo, stringerà i denti come già fatto (in modo superlativo) a Marsiglia. Ciro ha svolto il riscaldamento e le prove tattiche con la squadra, poi ha saltato la partitella conclusiva effettuando una corsetta differenziata. Prima del match di Europa League aveva accusato un fastidio al collaterale del ginocchio sinistro. Domani è pronosticato al centro dell’attacco, ai suoi lati sempre favoriti Felipe Anderson e Pedro, nonostante il recupero di Zaccagni. L’ex Verona tornerà tra i convocati, ha smaltito l’infortunio al ginocchio destro, oggi ha completato la seconda sgambata di fila. Un cambio in più dalla panchina.

ULTIMO SFORZO. A centrocampo dovrebbe rivedersi il terzetto di Bergamo con Cataldi in regia tra Milinkovic e Luis Alberto. Basic cerca di insidiare la maglia del Mago, ma stavolta sembra destinato alla panchina. Probabile forfait per Escalante, alle prese con un virus intestinale (non si è allenato negli ultimi due giorni). Dietro out Lazzari, i suoi accertamenti strumentali sono in programma domani, proverà a sfruttare la sosta per tornare in tempo con la Juventus (20 novembre). Si è fermato giovedì sera per un problema al polpaccio sinistro, si teme lo stiramento. A destra ci sarà Hysaj, a sinistra Marusic, i due terzini si divideranno così le fasce. Al centro la coppia Luiz Felipe-Acerbi. In porta tocca a Reina, sempre titolare finora in campionato.