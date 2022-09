Allenamento Lazio, prime prove tattiche anti Feyenoord: out tre giocatori

Torna ad allenarsi la Lazio, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Sarri. Mancano due giorni al match con il Feyenoord

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Maurizio Sarri, oggi la Lazio è tornata ad allenarsi a due giorni dal match di Europa League con il Feyenoord. La seduta di allenamento ha preso il via con un riscaldamento con il pallone, incentrato su torello e un lavoro prettamente atletico. Poi hanno preso il via delle ampie prove tattiche, caratterizzate principalmente dal possesso e dal giro palla. A chiudere la seduta la consueta partitella a campo ridotto e le esercitazioni su palla inattiva.

Il tecnico non ha potuto contare nell’allenamento odierno su tre elementi: Pedro, Radu e Cancellieri. Per i primi due sarà difficile vederli nella lista dei convocati, lo spagnolo sente ancora dolore alla caviglia, mentre per l’ex Verona potrebbe trattarsi solo di riposo precauzionale. Già domani potrebbe riunirsi al gruppo nella rifinitura.