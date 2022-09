Allenamento Lazio: Sarri sfida il Feyenoord, Maximiano torna in porta. Spazio a Casale

Allenamento Lazio: la squadra è scesa in campo questo pomeriggio per la rifinitura alla vigilia della sfida al Feyenoord

Dopo le parole dei protagonisti tocca al campo: la Lazio si è ritrovata sul campo centrale di Formello per la rifinitura, in vista della sfida di domani contro il Feyenoord.

La squadra ha cominciato la seduta con la classica attivazione muscolare e con un torello, mentre i tre portieri hanno lavorato a parte con Grigioni e Nenci, svolgendo un’esercitazione sulle palle alte. In gruppo non si è visto Pedro, ancora alle prese con il fastidio alla caviglia e, con tutta probabilità, Sarri dovrà farne a meno anche per la gara di domani.

Il mister farà del turnover, dando qualche chance a chi ha giocato meno: Maximiano si candida per partire dal blocco dei titolari e cancellare quei primi minuti di follia contro il Bologna; occasione anche per Casale al posto di Romagnoli. Restano i dubbi per il centrocampo: Cataldi salterà la gara contro il Verona, per questo potrebbe vedersi ancora nell’undici iniziale insieme a Luis Alberto e Milinkovic. Occhio a Basic.

Pochi dubbi davanti, dove Felipe Anderson e Zaccagni appoggeranno Immobile, con Cancellieri – di cui Sarri ha parlato benissimo in conferenza – pronto a subentrare.