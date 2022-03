Allenamento Lazio, esercitazioni tattiche per difesa e attacco: assenti in tre

La Lazio è scesa in campo a Formello per la seduta di allenamento mattutina in vista del Venezia

Primo dei due allenamenti odierni per la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste ha svolto lavoro tattico divedendo il gruppo in difensori e attaccanti. I primi hanno lavorato per sincronizzare i movimenti difensivi, centrocampisti e punte si sono allenati sugli sviluppi della manovra in fase avanzata.

Ancora ai box Lazzari, Cataldi e Radu. Il primo è ormai guarito e punta il derby, il centrocampista è un po’ più indietro nel recupero ma anche lui dovrebbe esserci contro la Roma. Il romeno ha un fastidio al tallone, ma non preoccupa. Seduta pomeridiana in programma alle 15.30.