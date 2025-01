Allenamento Lazio, scelte obbligate per Baroni: chance per Tchaouna e Pellegrini

Allenamento Lazio, il tecnico biancoceleste sta facendo i conti con le tante assenze e sta preparando così la gara contro il Como

La Lazio è scesa sul campo di Formello per la rifinitura in vista del match di domani contro il Como. Baroni ha gli uomini contati: agli infortuni di Pedro, Patric e Vecino si sono aggiunte le squalifiche di Zaccagni, Gila e Castellanos.

I due centrali di difesa, dunque, saranno Gigot e Romagnoli, con Lazzari e Pellegrini favoriti su Marusic e Tavares come terzini. A centrocampo ci sarà la solita coppia Guendouzi-Rovella, mentre sulla trequarti Dele-Bashiru si sposterà sulla sinistra per far spazio centralmente a Tchaouna. A destra agirà Isaksen e Dia sarà l’unica punta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Tchaouna, Dele-Bashiru; Dia. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Hysaj, Tavares, Basic, Castrovilli, Noslin, Pedro. All.: Baroni.