Allenamento Lazio, Baroni RECUPERA un centrocampista! Due i BALLOTTAGGI aperti verso l’Udinese

Allenamento Lazio, Marco Baroni recupera Castrovilli in vista della gara con l’Udinese. Out Gila, due i ballottaggi aperti

La Lazio continua in quel di Formello la preparazione in vista della seconda giornata di campionato contro l’Udinese. Buone notizie dalla seduta odierna: Marco Baroni ha infatti recuperato Castrovilli mentre è ancora out Gila.

Per quanto riguarda la formazione ci sono alcuni ballottaggi: tra Rovella e Vecino: stavolta potrebbe spuntarla l’uruguaiano, utilizzato tra Guendouzi e Dele-Bashiru nella ripresa contro il Venezia. Patric insidia Casale per un posto accanto a Romagnoli.