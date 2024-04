Allegri snobba la Lazio: «Coppa Italia? Al momento il nostro obiettivo è un altro»

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha snobbato la Lazio in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Cagliari e Juve, Massimiliano Allegri ha parlato così dell’impegno di settimana prossima in Coppa Italia contro la Lazio:

TURNOVER «Ora la partita più importante è domani, poi vedremo le condizioni fisiche di tutti e di quelli che potranno affrontare la Lazio. Un passo alla volta. Serve una vittoria per fare un salto un bel salto in avanti in campionato».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI PRIMA DI CAGLIARI-JUVE