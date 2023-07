Pedullà: «Milinkovic? Juve sempre interessata ma la Lazio corre un rischio»

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sulla situazione relativa a Milinkovic-Savic: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Milinkovic-Savic, protagonista del calciomercato Lazio:

Milinkovic Savic ha sempre la testa la Juventus. La Juve aprirebbe per Rovella oltre che per Pellegrini, ma dipende dalla base cash. Fino ad oggi nessuna offerta dall’estero e nessun appuntamento per il rinnovo. Il rischio è perderlo a zero.