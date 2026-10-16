Agostinelli sul big match: «La Lazio deve giocare con la solita strafottenza sportiva! Serve umiltà»

Andrea Agostinelli ha posato lo sguardo sul big match che andrà in scena tra Juventus-Lazio! Le considerazioni emerse

La Lazio si prepara alla sfida contro la Juventus, in programma domenica 18 ottobre alle 20:45 all’Allianz Stadium e l’attesa per il big match cresce. Ai microfoni di Radiosei, Andrea Agostinelli ha analizzato il confronto con la formazione allenata da Luciano Spalletti, soffermandosi soprattutto sull’atteggiamento che i biancocelesti dovranno mostrare in campo.

Secondo Agostinelli, serviranno grande umiltà, concentrazione e una mentalità adeguata per affrontare una partita di questo livello. La Lazio arriva al confronto con fiducia, ma dovrà dimostrare di saper mantenere equilibrio e personalità anche contro un avversario di grande tradizione e qualità. Le sue considerazioni:

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BIG MATCH – «Giocare a Torino non è mai semplice, ma la Lazio deve scendere in campo mantenendo la sua solita strafottenza sportiva. Non deve rinunciare alla propria mentalità. È molto più importante provare a vincere, anche correndo qualche rischio, piuttosto che giocare per non perdere. Naturalmente, la partita contro il Monza ha lasciato degli insegnamenti: nonostante la superiorità numerica, la squadra ha corso troppi rischi».

UMILTA’ – «Ci vuole umiltà, ma senza snaturarsi. Anche in caso di sconfitta, la squadra di Gattuso resterebbe comunque una delle sorprese del campionato. Bisogna avere rispetto per gli avversari, ma se Gattuso cambiasse improvvisamente atteggiamento, rischierebbe di perdere molto del credito conquistato agli occhi dei suoi giocatori».

PIANO PARTITA – «Sicuramente avrà analizzato gli errori commessi e avrà fatto tesoro delle situazioni che non hanno funzionato, cercando di gestirle meglio. Non credo però che cambierà il suo piano partita. Sono convinto che, rispetto alla gara con il Monza, se la Lazio dovesse passare in vantaggio contro la Juventus, saprà evitare di concedere quei contropiedi».

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