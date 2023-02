Affare Provedel, vicino un record: può ‘rubare’ la Conference a Maximiano. Il portiere capitolino dopo l’ennesima ottima prestazione in campionato potrebbe essere chiamato anche per la Conference League

Secondo quanto riporta Il Messaggero Ivan Provedel potrebbe prendere il posto di Maximiano come portiere della Conference League. L’estremo difensore acquistato per soli 2 milioni è già a cinque porte inviolate dal record storico del club che appartiene a Pulici e Marchegiani.

Provedel è stato convocato pure dal ct Mancini per la Nazionale, mentre Maximiano è stato pagato cinque volte di più ma ora dopo l’errore in Coppa Italia il portoghese sarebbe in bilico per la Conference League.