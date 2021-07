Acerbi e il trionfo agli Europei: «Una grandissima emozione» -FOTO

Francesco Acerbi è ancora una volta tornato sul trionfo a Euro 2020: queste le sue parole sui social network

«Siamo partiti da lontano con un sogno, siamo arrivati a Roma e ci avete fatto capire che si sarebbe potuto avverare. Uniti abbiamo lottato contro tutto e tutti, per Voi per Noi per l’Italia. Al ritorno a casa siete stati pazzeschi, un’emozione grande che porterò per sempre nel mio cuore. Far parte di questo gruppo mi rende un uomo orgoglioso. Grazie a tutte le persone a me care, Grazie a tutti voi per aver reso ancora più bello questo sogno che si è avverato. Infine Grazie anche a me stesso»