Acerbi come Nesta: top difensore per la Lazio titolare anche in Nazionale

Francesco Acerbi è una colonna della Lazio: come Alessandro Nesta sta diventando fondamentale anche per la Nazionale Italiana

Francesco Acerbi è la fortuna della Lazio di mister Simone Inzaghi. Se n’è accorto anche il c.t. azzurro Roberto Mancini, che per sopperire all’infortunio di Chiellini ha fatto affidamento sul centrale biancoceleste. Contro la Finlandia il ‘Leone’ ha disputato un’ottima gara, così che qualcuno ha iniziato ad accostare il caso a quello di Alessandro Nesta. Fondamentale per il proprio club, pedina titolare per la selezione nazionale. A goderne è soprattutto la dirigenza capitolina che sa di aver trovato un centrale dal rendimento costante e assicurato.