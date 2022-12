Abodi: «Tifo Lazio e rispetto Lotito. Roma? È nata 27 anni dopo...»

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato a Un Giorno da Pecora della sua passione per la Lazio. Le dichiarazioni

LAZIO – «Da bambino ero tifoso del Napoli, perché andavo in vacanza dove si teneva il ritiro dei partenopei. E poi dal celeste sono passato al biancoceleste. Se è stato un passaggio complicato? No, mi è venuto naturale, ad un certo punto mi sono trovato ad esser laziale. Forse perché è la squadra della mia città. La Roma è nata 27 anni dopo… Comunque non sono anti-romanista, anzi, quando c’è il derby ci sfidiamo con mia moglie, che è tifosa giallorossa. Per fortuna non succede spesso che perdiamo».

LOTITO – «Ci conosciamo da diverso tempo, viviamo e conviviamo nella diversità, io rispetto lui, e lui un po’ meno me ma va bene uguale…».