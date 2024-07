Abbate a Radiosei: «Greenwood? La Lazio mette PRESSIONE al giocatore pretendendo da lui QUESTO»

Abbate, il giornalista fa il punto sul calciomercato della Lazio focalizzandosi in modo particolare sull’ex Getafe

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Abbate, il giornalista durante l’intervista ha rilasciato alcune dichiarazioni in modo più approfondito su Greenwood che la Lazio segue

PAROLE – Stamattina Baroni ha continuato a puntare sull’intensità, nel pomeriggio verrà fatto un allenamento a ritmi più blandi.

Il tecnico è molto presente durante gli allenamenti, non vuole che si butti palla, che si parta dal basso e si giochi di prima in attacco. Tagli e movimenti senza palla, ma la parola d’ordina è sempre intensità. Oggi Dele-Bashiru in gruppo, si è mosso da trequartista, ha una stazza incredibile. I tifosi ad Auronzo aumentano di giorno in giorno, l’aria si sta scaldando

Greenwood, l’interesse del Napoli c’è da fine maggio, a Conte piace. Ieri c’è stata una chiamata dei partenopei allo United. Gli Azzurri devono prima lavorare in uscita, ma la Lazio rispetto a loro è in vantaggio. Il giocatore è sempre più scettico riguardo il Marsiglia, ma ancora non sta dicendo chiaramente ai Red Devils che vuole la Lazio e questo, sta un po’ infastidendo la dirigenza biancoceleste. De Zerbi insiste, Greenwood non ha ancora chiuso la porta ai francesi. Finora la Lazio ha atteso il giocatore, ma adesso sta cambiando un po’ atteggiamento: vuole una risposta definitiva dal giocatore. Ultimatum della Lazio, che aspetta il sì di Greenwood per volare a Manchester e provare a chiudere l’affare. Tavares intanto è sbarcato a Roma, domani dovrebbe svolgere il primo allenamento ad Auronzo