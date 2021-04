Stefan Radu, difensore della Lazio, ha parlato della vittoria della Coppa Italia il 26 maggio 2013. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Radu ha parlato della vittoria della Coppa Italia del 26 maggio 2013.

26 MAGGIO 2013 – «Lo racconteremo per tutta la vita, anche ora quando incontro Senad e parliamo tra di noi. Diciamo ‘ti rendi contro che se ne parlerà per tutta la vita? Che siamo nella storia di questa squadra?’. La coppa aveva un peso che non avevano immaginato. Con il passare del tempo, ce ne accorgiamo, è qualcosa di straordinario. Non mi ricordo nulla di quella settimana a Norcia, eravamo stressati e impauriti. È stata a livello mentale una cosa pazzesca, sapevamo quello che significava per i tifosi. Meno male che l’abbiamo vinta».