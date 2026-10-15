Zauri: «Ottimo inizio della Lazio! Obiettivo? E’ presto per dirlo. Tavares è un giocatore dalle potenzialità enormi»

L’ex Luciano Zauri è intervenuto in merito al mondo Lazio! Dalle osservazioni su Nuno Tavares all’obiettivo della squadra

L’avvio di stagione della Lazio continua a raccogliere giudizi positivi e anche Luciano Zauri ha analizzato il percorso della squadra di Gennaro Gattuso. L’ex biancoceleste, intervenuto ai microfoni di news.superscommesse.it, ha concentrato la propria attenzione soprattutto sul rendimento di Nuno Tavares, diventato uno degli elementi più interessanti della formazione. Nel corso dell’intervista, Zauri ha, inoltre, ragionato sull’obiettivo che la squadra può realisticamente inseguire nel corso della stagione. Le dichiarazioni:

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LAZIO – «Lazio? Quando le cose funzionano bene, penso che il merito sia da dividere tra tutte le componenti. Il rammarico più grande, in questo momento, è non vedere i tifosi accanto alla squadra per condividere questo momento positivo. Detto questo, bisogna riconoscere quanto fatto dalla società, dall’allenatore e dai calciatori».

OBIETTIVO – «Per parlare dell’obiettivo della Lazio è ancora presto e non bisogna lasciarsi andare a facili illusioni. Probabilmente la squadra non è stata costruita pensando alla Champions League, ma sta facendo molto bene e, considerando che non dovrà affrontare il doppio impegno europeo, fatta eccezione per la Coppa Italia, sarà più semplice valutare le prospettive tra gennaio e febbraio. Per adesso, però, un posto in Europa, magari attraverso l’Europa League, può rappresentare un obiettivo concreto».

NUNO TAVARES – «Il Nuno Tavares che stiamo vedendo adesso non è così diverso da quello della sua prima stagione. La differenza principale è che l’esperienza maturata in Italia lo ha aiutato a migliorare soprattutto nella fase difensiva. Credo possa arrivare a livelli molto alti e attirare l’interesse di grandi squadre europee. Sarà la continuità a dirci se questa valutazione sarà confermata, ma le sue potenzialità sono enormi, anche considerando il ruolo: oggi è sempre più difficile trovare esterni bassi con queste caratteristiche».