Zaniolo Lazio, altre conferme: scartata questa pista per l’ex Roma

Zaniolo Lazio, arrivano altre conferme dopo le parole del giocatore: scartata la pista biancoceleste per l’ex Roma

Come riferito da calciomercato.it, la pista Lazio per Nicolò Zaniolo sarebbe una di quelle da scartare, facendo eco alle parole dell’ex romanista che avrebbe detto che non avrebbe potuto accettare questa soluzione.

In un primo momento poteva stuzzicare la voglia di rivalsa, ma per tanti motivi, inclusi i precedenti con i tifosi laziali, non sarebbe una pista percorribile per l’estate.