Zaccheroni, le ultime sulle condizioni di salute dell’ex tecnico della Lazio colpito da un malore nei giorni scorsi

Il mondo del calcio è in apprensione per le condizioni di salute di Alberto Zaccheroni, il quale è stato colpito da un malore nei giorni scorsi che lo ha portato al ricovero. L’ex tecnico della Lazioè stato dimesso dal reparto di rianimazione, per essere spostato in quello di riabilitazione.

Nonostante le condizioni migliorano, la prognosi resta lo stesso riservata.