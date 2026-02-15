Zaccagni accelera i tempi? Ecco quando è previsto il rientro del capitano della Lazio

Zaccagni torna dall’infortunio? Ecco quando tornerà a disposizione di Sarri per aiutare la sua squadra in un momento di grande difficoltà

Dopo la sconfitta interna contro l’Atalanta, la Lazio prova a ripartire e il primo segnale incoraggiante arriva dall’infermeria. Mattia Zaccagni è pronto a tornare a disposizione. L’assenza del numero dieci, fermato da una lesione all’addome, si è fatta sentire nelle ultime uscite, soprattutto per la sua capacità di creare superiorità e incidere negli ultimi metri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il percorso riabilitativo procede senza intoppi e la tabella di marcia è stata definita con precisione dallo staff medico e tecnico.

Zaccagni, la tabella di marcia del capitano

Il primo step sarà la trasferta contro il Cagliari, dove l’obiettivo è rientrare tra i convocati e mettere minuti nelle gambe. Un ritorno graduale, senza forzature, per evitare ricadute e recuperare confidenza con il ritmo partita.

Successivamente, il match contro il Torino rappresenterà un banco di prova più significativo: lì Zaccagni potrebbe ritrovare una presenza più consistente, tornando progressivamente al centro del progetto tecnico.

La data cerchiata in rosso resta però quella del 4 marzo, quando la Lazio affronterà l’Atalanta nell’andata della semifinale di Coppa Italia. In quell’occasione, il capitano punta a essere al 100%, pronto a guidare la squadra in una delle partite chiave della stagione.

Zaccagni, rientro anche in ottica Nazionale

Il recupero di Zaccagni non riguarda soltanto le ambizioni europee del club. Il finale di stagione avrà un peso rilevante anche per il futuro in azzurro. Con il commissario tecnico Gennaro Gattuso attento alle prestazioni dei giocatori convocabili, tornare protagonista con la Lazio rappresenta il miglior modo per consolidare la propria posizione nel giro della Nazionale.

Per i biancocelesti il rientro del capitano significa qualità, leadership e soluzioni offensive. Per Zaccagni, invece, è il momento di rimettersi al centro della scena, trascinando la squadra in un finale di stagione che può ancora riservare obiettivi importanti.