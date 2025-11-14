Zaccagni Italia, come ha giocato il capitano dei biancocelesti nella sfida contro la Moldova? L’analisi

Zaccagni Italia, la prova del capitano biancoceleste contro la Moldova: l’analisi del capitano biancoceleste. Le ultime

L’Italia guidata da Rino Gattuso centra il quinto successo consecutivo, confermando il buon momento della squadra. Nonostante la vittoria, il cammino verso il Mondiale resta legato ai playoff, unica strada per raggiungere la qualificazione.

La partita contro la Moldavia si è rivelata più ostica del previsto: gli azzurri hanno trovato la via del gol soltanto nel finale grazie alle reti di Mancini e Pio Esposito. La resistenza difensiva degli avversari ha costretto l’Italia a faticare fino agli ultimi minuti.

Tra i protagonisti, Mattia Zaccagni ha disputato 82 minuti di qualità, contribuendo alla manovra offensiva. La Nazionale ha mostrato la sua maggiore pericolosità sulla fascia sinistra, dove sono arrivati diversi palloni insidiosi per gli attaccanti.

