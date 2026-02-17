Vollaro sullo stadio: «Il Flaminio è uno strumento che produce energia condivisa. Sul fotovoltaico…»

Vollaro si pronuncia sull’edificazione del nuovo stadio! Le parole del professore sulla struttura messa in programma dai biancocelesti

Durante la conferenza di presentazione del progetto di rifunzionalizzazione dello Stadio Flaminio, il professor Roberto De Lieto Vollaro, docente del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica dell’Università degli Studi di Roma Tre, ha illustrato l’impostazione energetica dell’intervento, delineando un modello innovativo di infrastruttura urbana sostenibile. Le parole:

Vollaro dice la sua sulla sull’edificazione del nuovo stadio

LOW EMISSION STADIUM – «Il Flaminio come infrastruttura energetica urbana (Energy Core). Lo stadio è visto come uno strumento che produce, accumula, gestisce i picchi e abilita energia condivisa col quartiere».

ENERGY SPONGE – «Nel distretto gli edifici residenziali sono un ‘energy sponge’: assorbono il surplus diurno e trasformano la produzione dello stadio in autoconsumo condiviso».

Il progetto impiantistico, secondo quanto illustrato dal professore, si fonda su tre direttrici principali.

MODELLO DEI CARICHI – «Profili “evento” vs “ordinario”, ricostruzione curva annuale e picchi di potenza».

SIMULAZIONE E DIMENSIONAMENTO – «Fotovoltaico su copertura e accumulo, verifiche di producibilità e scenari di esercizio».

CONCEPT IMPIANTISTICO – «HVAC ad alta efficienza, modulazione e recuperi, BMS/monitoraggio per ottimizzare consumi e comfort».

L’impostazione delineata da Vollaro inserisce il nuovo Flaminio in una logica di sostenibilità energetica avanzata, trasformando l’impianto sportivo in un nodo attivo capace di dialogare con il tessuto urbano circostante.