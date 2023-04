Arrivano notizie confortanti per il tecnico granata, che recupera un uomo chiave per la sfida dell’Olimpico

Alcune buone notizie per Ivan Juric in vista della prossima sfida dei granata contro la Lazio di Sarri.

Il tecnico potrà sicuramente ritrovare Schuurs, squalificato contro la Salernitana, ma nuovamente disponibile per la sfida dello stadio Olimpico. In dubbio invece, Pellegri e Ricci per alcuni problemi fisici.