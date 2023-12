Verso la Lazio, il Frosinone prepara la sfida: il report dell’allenamento per i giallazzurri, prossimi avversari della Lazio

Mattinata di allenamento per il Frosinone di Di Francesco, prossima avversaria della Lazio in campionato, venerdì 29 dicembre

Ecco il report ufficiale pubblicato dal club ciociaro:

«Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita contro la Lazio. Attivazione, esercitazioni tecnico tattiche e calci piazzati, questo il programma odierno. In gruppo Reinier. Differenziato per Lirola. Terapie per Oyono e Baez. Domani pomeriggio in programma la rifinitura sempre a Ferentino.»