Verona Lazio, le scelte di Sarri per il match al Bentegodi

La Lazio torna in campo dopo il turno infrasettimanale con un impegno fuori casa contro il Verona di Zanetti. La squadra biancoceleste, reduce dal pareggio contro la Fiorentina, cercherà di ottenere i tre punti per proseguire la corsa in campionato. Dall’altra parte, il Verona è reduce dal 2-2 contro il Napoli, ma sarà chiamato a una sfida difficile contro la formazione di Maurizio Sarri.

Sarri dovrà fare i conti con diverse assenze in vista della trasferta al Bentegodi. Zaccagni è squalificato, mentre Patric e Basic sono fuori per infortunio (il croato non ha subito lesioni, ma non sarà comunque a disposizione). Inoltre, Dia e Dele-Bashiru sono impegnati nella Coppa d’Africa, aggiungendo ulteriori difficoltà per Sarri.

Nonostante queste assenze, però, ci sono buone notizie: Marusic e Noslin sono rientrati e saranno titolari nella partita. Marusic, che torna a giocare sulla fascia destra, completerà il reparto difensivo insieme a Gila, Romagnoli e Pellegrini, con Provedel tra i pali. Lazzari è stato convocato nonostante i crampi avvertiti nella sfida contro la Fiorentina e sarà disponibile, ma partirà probabilmente dalla panchina.

Con Guendouzi trasferito al Fenerbahce e Basic out, Vecino, Cataldi e Belahyane sembrano essere i favoriti per comporre il centrocampo titolare. Inoltre, il nuovo acquisto Taylor arriva dall’Ajax e sarà subito a disposizione, con la possibilità di entrare a partita in corso. Anche Rovella è pronto per rientrare e contribuire alla causa della squadra, ma sarà probabilmente utilizzato come riserva.

In attacco, Noslin è destinato a partire da titolare al centro, con Cancellieri a sinistra e Isaksen a destra. Pedro, che ha avuto qualche problema fisico, partirà dalla panchina, insieme a Ratkov, il primo acquisto di gennaio.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Valentini, Bella-Kotchap; Frese, Bernede, Niasse, Gagliardini, Bradaric; Sarr, Orban. All.: Zanetti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Belahyane; Isaksen, Noslin, Cancellieri. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Hysaj, Rovella, Taylor, Pedro, Ratkov. All.: Sarri.

