Moviola Lazio, Mimun: «Andando avanti così, mi potrebbe...»

Moviola Lazio, Mimun dice la sua sulla situazione arbitrale nella partita dei biancocelesti! Le parole su Il Messaggero

Clemente Mimun, nell’editoriale pubblicato su Il Messaggero, ha espresso la propria frustrazione riguardo agli episodi arbitrali che stanno affliggendo la Lazio. Il giornalista, direttore del TG5, ha analizzato i continui errori che stanno penalizzando la squadra, affermando che ormai assistere a queste decisioni è diventato una vera e propria “tortura” per tifosi e addetti ai lavori.

«Andando avanti così, mi potrebbe passare definitivamente la voglia», ha dichiarato Mimun, rimarcando come gli errori degli arbitri abbiano ormai raggiunto una soglia di tolleranza insostenibile. «Si va allo stadio per sostenere la squadra, ma puntualmente si esce col fegato a pezzi e i nervi a fiori di pelle», ha continuato il giornalista, manifestando la frustrazione che tanti tifosi condividono con lui.

Gli episodi controversi sono diventati un tema centrale anche nell’ambito della Lazio. Mimun ha richiamato le parole di Maurizio Sarri e Claudio Lotito, che hanno più volte denunciato la gestione arbitrale delle gare. «Stanno mandando il pallone nel pallone», è il commento di Mimun, che evidenzia quanto le decisioni arbitrali abbiano influito negativamente sul rendimento della squadra.

Nonostante le difficoltà, il giornalista ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a Matteo Guendouzi, ora al Fenerbahce, per il suo contributo alla causa laziale. Mimun ha anche parlato dei nuovi acquisti, suscitando qualche perplessità riguardo alle riserve espresse da Sarri. «Le perplessità del mister non sono mai un buon segno, ma non si sa mai», ha scritto il giornalista, lasciando spazio a una possibile sorpresa positiva sul fronte delle nuove operazioni di mercato.

Il confronto contro il Verona diventa quindi fondamentale, un vero e proprio esame di maturità per la Lazio. Mimun conclude l’editoriale con l’auspicio che il club riesca a superare le difficoltà e a riprendersi, partendo proprio dalla partita di oggi, che rappresenta l’ultima possibilità di risalire la classifica.

Il giornalista ha sottolineato l’insofferenza che cresce tra i tifosi della Lazio per gli errori arbitrali e ha lanciato un monito sulla gestione delle gare da parte degli arbitri. La Lazio è pronta a combattere, ma le difficoltà sembrano non finire mai.

