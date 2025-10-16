Vernis Lazio, il caso scuote il mondo biancoceleste! Adesso il club ha presa una posizione! Tutti i dettagli

Vernis Lazio, i biancocelesti prendono una posizione su questa situazione! Tutti i dettagli sull’episodio legato alla calciatrice delle Women

La vicenda di Nicole Vernis ha scosso l’ambiente della Lazio Women, dove la centrocampista statunitense è risultata irreperibile da oltre una settimana. Secondo quanto riportato dall’ANSA, fonti vicine al club ricordano che la giocatrice è a tutti gli effetti una dipendente della società: lo scorso luglio ha firmato un contratto biennale di lavoro ed è stata tesserata in prestito con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, opzione che la Lazio ha già esercitato in virtù delle sue ottime prestazioni.

La scorsa settimana, però, Vernis non si è presentata sul luogo di lavoro. Dal suo entourage sono arrivate giustificazioni legate al presunto mancato pagamento di alcune mensilità e ad altre difficoltà di natura sportiva. Nel frattempo, il club di provenienza – affiliato alla federazione statunitense – avrebbe tentato di riacquisirne il cartellino, ricevendo però il diniego della FIFA.

Ad oggi, Vernis risulta regolarmente tesserata con la Lazio Women, che ha già avviato le procedure necessarie a tutelare i propri diritti e la propria immagine. La società biancoceleste ha quindi invitato la calciatrice a riprendere al più presto le attività agonistiche, sottolineando la gravità della sua assenza ingiustificata e l’impatto negativo che questa situazione sta avendo sul gruppo squadra.

