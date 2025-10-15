 Lazio Women, giallo Vernis! La calciatrice è scomparsa da sette giorni: ecco cosa sta succedendo
Lazio Women, giallo Vernis! La calciatrice è scomparsa da sette giorni: ecco cosa sta succedendo

1 ora ago

Lazio Women: Nicole Vernis, la Lazio perde le tracce della centrocampista da una settimana. La ricostruzione

La Lazio Women ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, mostrando una crescita evidente sia sul piano del gioco che dei risultati: due vittorie nelle prime due giornate e primato in classifica a punteggio pieno. Tuttavia, l’ottimo avvio è stato oscurato dal caso Nicole Vernis, che ha creato non poco scompiglio nell’ambiente biancoceleste.

La centrocampista, infatti, non si è presentata alla convocazione per la sfida contro il Genoa di domenica scorsa, lasciando Formello e la Capitale senza avvisare né la società né l’allenatore Grassadonia. Arrivata in estate dal Lexington Sporting Club con la formula del prestito, Vernis aveva convinto la dirigenza grazie al suo percorso negli Stati Uniti, dove aveva vestito le maglie di University of Florida e University of Georgia, collezionando 81 presenze, 12 gol e 13 assist. Numeri che avevano spinto la Lazio a puntare forte su di lei.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, la calciatrice risulta irreperibile da una settimana. Fonti vicine al club sottolineano che Vernis è a tutti gli effetti una dipendente della società, con cui ha firmato un contratto biennale lo scorso luglio. Inoltre, la Lazio aveva già esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del cartellino, in virtù del rendimento positivo mostrato nelle prime settimane.

