Sarri: «Partita pericolosa per noi, sul falso nove...»

Sarri ha parlato a Dazn nel pre partita di Venezia Lazio, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Le sue parole:

FALSO NOVE – «Sicuramente i tre attaccanti si alterneranno nelle posizioni davanti, mi aspetto che ripetano la prestazione col Genoa».

PERICOLI VENEZIA – «Questa è una partita pericolosa per entrambe sulle palle perse perchè il Venezia gioca dritto per dritto in verticale, proprio come noi che stiamo segnando su molte palle recuperate».

SENSAZIONI – «La sensazione è che si possa ripetere una buona prestazione, cosa che non ci è successa spesso».