Vecino-Lazio, Sarri incerto: «Società molto decisa, non so se ora…»

Vecino-Lazio, Maurizio Sarri ha fatto il punto della situazione dopo la sfida in Coppa Italia contro il Genoa: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo Lazio-Genoa di Coppa Italia, Maurizio Sarri ha parlato così di Matias Vecino:

«Vecino è un normale episodio da spogliatoio, neanche clamoroso. La società ha preso una decisione e io ero d’accordo. Non so se è qualcosa per rimarginare, credo ci sia la possibilità. Ma la società l’ho vista molto decisa»