Vecino a LSC: «Ripartiamo dal primo tempo, Tudor è carico e la Lazio vuole cambiare marcia»

Vecino, il giocatore biancoceleste analizza a caldo la sconfitta con la Juve guardando anche con fiducia al futuro

Intervenuto ai microfoni di LSC, Vecino analizza con l’amaro in bocca la sconfitta di Coppa con la Juventus che complica i piani della Lazio per la finale. Ecco le sue parole

PAROLE – «Credo che abbiamo fatto un buon primo tempo, ci è mancato l’ultimo passaggio, in queste partite serve fare gol. Loro sono bravi quando difendono e ripartono, hanno giocatori con parecchia gamba. E’ un peccato non aver segnato, avrebbe lasciato aperto il ritorno. Siamo da poco col mister, con il tempo le cose miglioreranno ma ripartiamo dal primo che è stato buono. Derby? Servirà la Lazio degli ultimi incontri con la Roma, dove abbiamo fatto sempre buone prestazioni. Hanno cambiato anche loro allenatore e stanno facendo bene, sarà una bella partita. Sono stato pochi giorni qui, ma vedo un gruppo voglioso di cambiare marcia e finire bene. Il mister è carico, ci trasmette nuove idee e noi abbiamo tutto per far bene. Dobbiamo ripartire dalla scorsa partita e dal primo tempo di oggi».