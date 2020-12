Vavro, 16 volte su 18 da non convocato: è sul mercato

Un vero mistero quello legato a Denis Vavro, che non essendo partito con la squadra per Benevento, è rimasto per la sedicesima volta su 18 gare stagionali escluso dalla lista dei convocati della Lazio. Il difensore slovacco ha disputato solo 31 minuti in stagione, nel 3-0 con la Sampdoria, subentrando nella ripresa e commettendo tra l’altro diverse sbavature. Solo alla quinta giornata col Bologna l’ex Copenaghen è riuscito quantomeno ad accomodarsi in panchina. Di fatto fuori rosa, il centrale non rientra nei piani di Simone Inzaghi, convive con la pubalgia ma non è stato preso in considerazione neppure quando al rientro dalla prima sosta delle nazionali era in discrete condizioni fisiche. A gennaio la società gli cercherà una sistemazione, e non è escluso che possa arrivare un nuovo interprete nel ruolo.