Ultime Notizie Serie A: Giroud è del Milan, la Sampdoria presenta la nuova maglia

Ore 13.30 – Torino, parla Izzo – Il difensore granata fissa gli obiettivi in vista della prossima stagione: «Da quando sono in Serie A ho sempre giocato con la difesa a tre, conoscono bene il mister Juric e so cosa vuole, spero di ripagare la sua fiducia. Lo scorso avevo iniziato il ritiro con Marco Giampaolo e giocavamo a quattro dietro, che non era il modulo migliore. La Nazionale? Il mio obiettivo è quello di tornarci». Le dichiarazioni complete

Ore 12.46 – Sampdoria, presentata la maglia per la stagione 2021/22 – Il club blucerchiato ha reso noto il kit home a tinte blucerchiate. Il video ufficiale

Ore 12.25 – Milan, ufficiale l’acquisto di Giroud – Il club rossonero ha annunciato la firma dell’attaccante francese, che ha lasciato il Chelsea a titolo definitivo. Il comunicato

Ore 11.15 – Tomori lancia il Milan – Il difensore rossonero non vede l’ora di giocare Serie A e Champions League: «Nulla è impossibile, si gioca sempre per vincere. Noi siamo una squadra giovane, stiamo crescendo, ma il secondo posto della stagione scorsa dice che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo andare avanti così, step by step, passo dopo passo». Le sue parole

Ore 9.30 – Antognoni, per lui futuro in Nazionale? – A breve un incontro con Gravina. La notizia

Ore 9.10 – Cannavaro: «Donnarumma il nostro fuoriclasse» – L’ex capitano Azzurro parla di Nazionale, Serie A e incorona l’ex portiere del Milan. Le parole

Ore 8.50 – Ultime notizie: riapertura stadi in Europa, scenario incerto – L’analisi della Serie A e degli altri 4 campionati europei di alto livello e le loro strategie. La notizia

Ore 8.10 – Moglie Antognoni: «Amareggiata, le favole non esistono» – Le parole in merito alla fine del rapporto tra Giancarlo e la Fiorentina. Le dichiarazioni