UECL – AZ ALKMAAR vs LAZIO del 16 marzo – INFORMAZIONI PER I TIFOSI

La Lazio, tramite un comunicato ufficiale, ha informato i tifosi di alcuni dettagli relativi alla gara con l’AZ Alkmaar

La società dell’AZ Alkmaar ci informa che giovedi 16 marzo ci sarà un punto di raccolta in città presso

“Paardenmarkt” dove i tifosi della Lazio potranno acquistare cibo e bevande. Il pagamento dovrà essere effettuato in

contanti. Il punto d’incontro sarà aperto dalle ore 12.00 alle ore 20.00.

Per motivi di sicurezza, i tifosi della S.S. Lazio non sono autorizzati a visitare i pub locali, al di fuori del punto

d’incontro stabilito.

La distanza tra il centro città e lo stadio dell’AZ è troppo lunga per raggiungerla a piedi. Per questo motivo non è

possibile organizzare un corteo. Ci sarà invece un servizio speciale di autobus (gratuito) dal centro città allo stadio, sia

per l’andata che per il ritorno.

La distanza tra la stazione ferroviaria e la zona dei tifosi sarà di 10 minuti a piedi.

Sarà vietato andare allo stadio in corteo, inoltre bengala, fuochi d’artificio sono vietati in qualsiasi luogo e in qualsiasi

momento.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Ingresso tifosi:

In auto:

Attraverso il cancello alla rotatoria di Kooimeerplein, P6. L’accesso sarà garantito solamente ai possessori di un biglietto valido. I pedoni non potranno entrare da qui. Anche gli autobus partiti dal punto di incontro entreranno nell’area dello stadio da questa parte.

Contatto della Polizia:

Polizia di Alkmaar

Indirizzo: Mallegatsplein 2, 1800 AA Alkmaar Tel: +31 34 35 78 844

Avviso della polizia:

– I tifosi che vengono a vedere la partita devono essere in possesso di un biglietto valido e di un documento d’identità accettabile, da esibire su richiesta.

– È un reato abusare di bevande alcoliche e/o uso di sostanze stupefacenti durante il soggiorno ad Alkmaar.

– Non è consentito portare con sé fuochi d’artificio o oggetti di qualsiasi tipo che possano causare lesioni ad altri, indipendentemente dal motivo del loro possesso. Gli ombrelli non sono ammessi nello stadio.

Crimini e reati:

– Le persone arrestate per reati quali possesso o uso di fuochi d’artificio, stato di ebbrezza, dovranno pagare una multa alla stazione di polizia. Per i reati e le infrazioni più gravi, le persone possono essere trattenute per diversi giorni in una stazione di polizia.

– Le persone che desiderano denunciare reati nei pressi dello stadio devono farlo presso la stazione di polizia.

– Qualsiasi forma di comportamento discriminatorio o pericoloso viene considerate un reato.

– Insulti alla polizia non saranno tollerati.

AZ-Stadium:

La direzione dello stadio è responsabile della perquisizione tutti gli spettatori e di verificare che siano in possesso di un biglietto valido. Sarà necessario esibire a richiesta un documento d’identità. Si consiglia di tenere conto del fatto che può essere necessario un certo tempo per passare attraverso i tornelli controllati elettronicamente: ci possono essere lunghi ritardi quando ingenti gruppi di tifosi arrivano allo stadio nello stesso momento.

Non acquistate i biglietti illegalmente. Spesso questi biglietti non sono registrati e non sarà possibile entrare allo stadio con essi.

I tifosi stranieri trovati in un settore diverso da quello dei visitatori saranno allontanati dallo stadio. Non è consentito l’accesso all’area dello stadio in violazione di un divieto di accesso.