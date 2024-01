Udinese, Perez: «La Serie A è difficilissima e le partite si vincono coi dettagli». Le parole del giocatore

L’Udinese nella prossima sfida di campionato affronterà la Lazio di Sarri, anche lei reduce da un successo contro il Frosinone. Ai microfoni di TV12, il difensore Nehuen Perez ha parlato del match della Dacia Arena, soffermandosi anche sul futuro della sua squadra. Di seguito le sue parole.

PAROLE– «Finalmente siamo riusciti a vincere in casa nostra, davanti alla nostra gente. Abbiamo fatto tutti una grande partita altrimenti non avremmo vinto contro questo Bologna. Dobbiamo continuare così. Ringrazio tutti i miei compagni per come hanno giocato. Sappiamo che loro avrebbero palleggiato tanto e attaccato con molti uomini. Nei recuperi sfruttano l’ampiezza del campo, ma eravamo pronti. Un mattone per costruire il 2024? Questa è la mentalità che dobbiamo avere ogni partita, la Serie A è difficilissima e le partite si vincono coi dettagli. Abbiamo giocato una gara perfetta ».