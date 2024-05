Tudor Lazio, il tecnico vuole scacciare QUELLA maledizione: confronto con la squadra

Tudor-Lazio, il tecnico vuole scacciare la maledizione Champions del club sotto Lotito: mai una doppia qualificazione consecutiva

Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime due giornate di campionato, quelle contro Inter e Sassuolo, Igor Tudor, tecnico della Lazio, cercherà di scacciare quella che rappresenta una vera e proprio maledizione per Lotito.

La sua Lazio si è infatti qualificato, da quando è presidente, per 4 volte alla Champions League ma non ha mai bissato il risultato nella stagione successiva. Tudor vuole provare ad invertire il trend anche se il destino non è più totalmente nelle mani dei biancocelesti.